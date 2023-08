Da The Boys ad Armored Core 6: c'è Karl Urban nel trailer live action!

Non bastasse l'Overview Trailer di Armored Core 6 tra storia, gameplay e contenuti, la macchina promozionale di Bandai Namco aumenta i giri in vista del lancio dell'action sci-fi di FromSoftware coinvolgendo l'attore Karl Urban in esplosivo filmato live action.

Smessi i panni di Leonard "Bones" McCoy negli ultimi film di Star Trek e di William "Billy" Butcher nella serie TV di The Boys, Karl Urban decide quindi di approdare su Rubicon per partecipare alla battaglia ingaggiata tra le forze in guerra per il controllo delle risorse planetarie.

Passeggiando tra i ponti della base che ospita i colossi d'acciaio da pilotare nella campagna principale e nelle Arene PvP di Fires of Rubicon, l'attore neozelandese dà quindi il benvenuto a tutti i mercenari che vorranno salire a bordo dei mecha di Armored Core 6 per riempire di piombo ed esplosioni pirotecniche i cieli digitali della nuova esperienza action sparatutto degli autori di Dark Souls, Elden Ring, Sekiro e Bloodborne.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del trailer live action pubblicato da Bandai Namco e, nel caso ve la foste persa, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Armored Core 6, il ritorno di FromSoftware ai mecha.