The Boys, la serie TV: ecco il gioco dagli autori di Al Bano vs Dinos e Capramento

La Stagione 2 di The Boys è approdata di recente nel catalogo virtuale di Amazon Prime Video. In attesa di apprendere quali saranno le svolte in dirittura di arrivo con i prossimi episodi, fa la sua comparsa un videogioco dedicato alla serie.

Il nome dei creatori potrebbe non esservi del tutto nuovo: stiamo infatti parlando del team composto da Manolo "The_Oluk" Saviantoni (Pixel Artist) Samuele Sciacca (sviluppo) e Jeff Sisti (Sound Designer) già creatori del fenomeno Al Bano vs Dinos e Capramento con protagonista Vittorio Sgarbi. Dopo le due peculiari produzioni, il team ha infatti realizzato un fan game dedicato a The Boys. Presentandolo al pubblico tramite i propri canali social, gli autori delineano il quadro di una sfida basata sulla prontezza di riflessi, in cui i giocatori dovranno cercare di battere l'avversario in rapidità per sconfiggerlo con la potenza del proprio dito medio.



Direttamente in calce a questa news, potete trovare tutti i riferimenti legati a The Boys Fan Game, giocabile sia su PC sia da dispositivi mobile. Il gioco creato da The Oluk può essere fruito sia in singolo sia tramite sfide a due giocatori. Se siete curiosi di testarlo, non vi resta altro da fare che raggiungere la pagina ufficiale del titolo tramite il link presente nei post in calce.



In chiusura, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione dei nuovi episodi di The Boys, a cura di Gabriele Laurino.