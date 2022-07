The Boys: il Patriota invade GTA 5, occhio anche a Hideo Kojima

Un talentuoso modder ha portato il perfido Patriota nel mondo di GTA 5 con al seguito tutte le sue abilità. In realtà, di The Boys e di videogiochi si è già parlato nei mesi scorsi, in una conversazione nata per caso tra i creatori del serial e Hideo Kojima in persona.

Partendo dalla reinterpretazione fan made del Patriota in GTA 5, l'artefice di questo progetto è il modder JulioNIB, già conosciuto dagli appassionati per i suoi precedenti lavori come il crossover tra Avengers e GTA 5 con Thanos di Infinity War.

In questa sua nuova versione, il supereroe pazzoide dello show televisivo di Eric Kripke fa sfoggio dei suoi poteri sovrumani incurante delle conseguenze delle sue azioni, proprio come il "Superman distorto" conosciuto da tutti gli appassionati di The Boys. Il lavoro svolto da JulioNIB, accessibile solo dai partecipanti al Patreon del modder, si caratterizza per la qualità delle animazioni e la ricchezza di dettagli del modello poligonale, per tacere delle tante abilità sbloccabili per scatenare il caos nella Los Santos virtuale di Grand Theft Auto V.

L'incredibile popolarità di The Boys è stata anche al centro delle ultime, sorprendenti dichiarazioni di Hideo Kojima: in un recente scambio di battute con i suoi follower su Twitter, l'eclettico creatore di Metal Gear e Death Stranding ha svelato di aver sospeso i lavori su un videogioco legato ad un concept che, a suo dire, sarebbe stato troppo simile a The Boys. Al concept del 'The Boys di Hideo Kojima', rivela sempre il fondatore dei Kojima Productions, avrebbe dovuto collaborare anche Mads Mikkelsen, l'attore hollywoodiano che ha già interpretato Cliff Unger in Death Stranding.