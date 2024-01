The Bridge Curse 2 The Extrication: il survival horror terrorizza in video su PC e console

L'inquietante serie horror di The Bridge Curse prosegue con The Extrication, un'esperienza a tinte oscure da vivere nel 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Il nuovo progetto edito da Gamera Games vedrà il team di Softstar Entertainment impegnato nella realizzazione di un'avventura dai temi maturi che andrà a riallacciarsi agli eventi conclusivi di Road to Salvation.

Il titolo ci porterà a esplorare i corridoi dell'università di Wen Hua insieme a un gruppo di studenti che, desideroso di attirare nuovi membri nel proprio cineforum, organizzerà il Carnevale dell'Orrore all'interno di un'ala del complesso al centro di numerose storie di fantasmi. La ricostruzione fittizia delle leggende metropolitane si trasformerà in un vero e proprio incubo a occhi aperti, con gli utenti chiamati a osservare i fenomeni paranormali più 'pacifici' e fuggire dalle entità maligne (non solo ultraterrene) nei panni degli studenti e di un giornalista recatosi sul posto per raccogliere testimonianze e prove.

Il lancio di The Bridge Curse 2 The Extrication è previsto più avanti nel 2024 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Cosa ne pensate di questo horror? Fatecelo sapere dopo aver dato un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su 5 giochi horror che potrebbero stupire nel 2024.