The Bridge Curse Road to Salvation annunciato per PC, ecco l'inquietante trailer

Softstar Entertainment ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di The Bridge Curse: Road to Salvation, un nuovo inquietante horror in prima persona ispirato all'omonimo film del 2020. Il titolo arriverà nel corso del 2022 su PC via Steam e una demo sarà disponibile in occasione dello Steam Next Fest del prossimo febbraio.

Per l'occasione è stato pubblicato anche il trailer d'annuncio, che ci permette di avere un assaggio delle atmosfere oscure che permeano la nuova produzione di Softstar Entertainment. La storia di The Bridge Curse Road to Salvation ruota attorno a una leggenda metropolitana taiwanese con al centro il fantasma di una donna che sembra vivere ormai da decenni intorno al ponte della Tunghu University. Sei giovani studenti sfideranno le dicerie addentrandosi nel campus, per poi scoprire che è tutto vero, iniziando una dura lotta per la sopravvivenza. Lo scopo è fuggire dall'università e al tempo stesso trovare una soluzione per debellare una volta per tutte la spettrale maledizione.

Per fuggire dal fantasma bisognerà fare ricorso a tutte le nostre abilità stealth, nascondendoci dalla vista del nemico esaminando con attenzione tutto l'ambiente circostante per trovare utili nascondigli. Non mancheranno rompicapi da risolvere ed un ampio focus sull'esplorazione in modo da scoprire tutti i retroscena sulla Tunghu University e la verità dietro le origini dello spettro.

Al momento non è stata stabilita una data d'uscita precisa per il gioco e tutto tace su un possibile arrivo anche su console, ma al prossimo Steam Next Fest potremmo avere maggiori informazioni sul debutto e sui contenuti di The Bridge Curse: Road to Salvation. E restando in tema, avete letto la nostra prova del gioco horror Ikai?