The Bureau: XCOM Declassified gratuito su Humble Store fino al 2 dicembre

Dopopropone oggi un nuovo gioco per PC completamente gratis. Si tratta di, spin-off della celebre serie strategica.

La promozione sarà attiva fino alle ore 19:00 di sabato 2 dicembre, per cui se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi. Tutto ciò che dovete fare è andare alla pagina dedicata del negozio, registrare un account (se non lo avete già fatto), aggiungerlo al carrello e infine riscattarlo. Vi verrà fornita, come di consueto, una chiave da utilizzare su Steam.

The Bureau: XCOM Declassified venne lanciato nel 2013 senza, tuttavia, ottenere un grande successo di critica e di pubblico. Il titolo sviluppato dai ragazzi di 2K Marin rilegge in chiave third person shooter alcune delle meccaniche che hanno reso famosa la serie strategica XCOM. È attualmente disponibile su PlayStation 3 e Xbox 360, oltre che su Personal Computer.

Vi ricordiamo che sul sito è anche attivo l'Humble "Codemasters Racing" Bundle, che a fronte di una spesa piuttosto contenuta permette ai giocatori interessati di ottenere l'accesso a gran parte della produzione dello studio britannico, tra cui DiRT Rally e F1 2016, a diversi contenuti scaricabili e a sconti dedicati ai titoli più recenti come DiRT 4 e F1 2017.