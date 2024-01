The Bustling World: libertà al potere nel GDR open world ambientato nell'Antica Cina

Dopo il lancio di Phantom Blade Executioners, un altro interessante videogioco ispirato all'arte e alla cultura dell'Antica Cina sta per approdare sul mercato: il team di FireWo Games ha infatti presentato ufficialmente il GDR open world The Bustling World.

La nuova esperienza ruolistica a mondo aperto in sviluppo presso le fucine digitali di FireWo Games prende spunto dall'arte pittorica e dalla millenaria tradizione dell'Antica Cina per narrare le gesta compiute da un avventuriero desideroso di ritagliarsi un posto nella società.

Il nostro alter-ego potrà esplorare liberamente i villaggi e le città dell'Antica Cina in tempo di pace per lavorare, dedicarsi agli affari, creare una famiglia e svolgere le attività più variegate per fare carriera. Chi vorrà vivere un'esistenza sul filo del rasoio, invece, potrà derubare il prossimo, formare una banda, dedicarsi al gioco d'azzardo e diventare un mercenario o un assassino.

Gli sviluppatori descrivono The Bustling World come una tela bianta che attende di essere dipinta, da qui il gran numero di lavori da svolgere e la ricchezza di dettagli che traspare dalle prime immagini ingame. Spetterà agli utenti decidere quale obiettivo raggiungere e come proseguire l'avventura, dall'umile vita di un contadino al sogno di gloria del generale, il tutto immortalato a schermo da una visuale isometrica che contribuisce a infondere ulteriore unicità al progetto.

Il lancio di The Bustling World è previsto nella seconda metà del 2024 su PC. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo dopo aver ammirato le prime immagini e il video che trovate in calce e in cima alla notizia.