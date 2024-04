The C64 Mini, mai prima d'ora ad un prezzo così basso, offerta strepitosa

Il C64 è il computer più venduto al mondo, nato nel 1982 era in casa di ogni appassionato di videogiochi dell'epoca, ora in una nuova versione mini con ben 64 giochi inclusi in super offerta su Amazon, scopriamo la promozione.

Vai subito all'offerta Una mini console con uscita HDMI per essere collegata anche ai televisori attuali, un joystick uguale al suo predecessore e ben 64 giochi in memoria, titolI che hanno scritto la storia dei videogiochi, come per esempio Speedball, Ceatures, Paradroid, Pitstop II, Avenger, Hawkeye.

Tra le novità di questa versione Mini troviamo la possibilità di visualizzare l'immagine in NTSC & PAL (60 & 50 Hz), l'opzione filtro pixel, la possibilità di salvare, firmware aggiornabile tramite chiavetta USB.

In promozione su Amazon ad un prezzo strepitoso, solamente 40 euro compresa spedizione invece di un prezzo di listino di 69,99 euro, il prezzo più basso in assoluto dalla sua uscita.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?