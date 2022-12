The Callisto Protocol: il gioco è già scontato su Amazon

The Callisto Protocol è l'ultimo videogioco survival horror uscito il 2 dicembre 2022 per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, sviluppato da Striking Distance Studios e pubblicato da Krafton, prodotto direttamente da Glen Schofield che in precedenza aveva co-creato la serie Dead Space.

Il gioco è acquistabile proprio in questo momento su Amazon ad un prezzo scontato per le console PS4, PS5 e Xbox Series X, l'edizione per la console più potente di Sony è in offerta a 60 euro (listino 70,99 euro), l'edizione per PS4 a 56,99 euro e quella per Xbox Series X a 65,99 euro, la versione per Xbox One è acquistabile al prezzo di listino.

Di seguito i link alle offerte:

Per le edizioni PS4 e PS5 è previsto uno sconto aggiuntivo una volta aggiunti i giochi al carrello, che abbassa a 60 euro il prezzo per l'edizione PS5 e 56,99 euro per l'edizione PS4, delle ottime occasioni per recuperare il gioco che è uscito solamente ieri.

La spedizione è gratuita per tutte le versioni del gioco (anche se non siete abbonati a Prime) ed i giochi sono tutti venduti e spediti da Amazon. Non dimenticate di aggiungere il nostro canale Telegram ai vostri preferiti per non perdervi ogni giorno le migliori occasioni, raggiungibile a questo link.