The Callisto Protocol dice addio a PUBG: 'Avrà storia ed universo originali'

Al momento del suo annuncio nel 2020 venne rivelato che The Callisto Protocol, il nuovo survival horror di Glen Schofield, creatore di Dead Space, avrebbe fatto parte dell'universo di PUBG, sebbene non fosse stato specificato nel dettaglio in che modo. Adesso però Striking Distance Studios avrebbe fatto marcia indietro.

Come rivelato dallo stesso Schofield in un tweet, infatti, la sua nuova creatura non sarà più collegata al celebre battle royale e, al contrario, poggerà le sue basi su una storia ed una realtà completamente inedita. "Per vostro interesse, The Callist Protocol ha la sua storia ed il suo mondo, e non farà più parte dell'universo di PUBG. Originariamente ne faceva parte, ma si è evoluto in qualcosa di unico", spiega il director, che aggiunge: "PUBG è fantastico ed abbiamo ancora qualche piccola sorpresa per i fan, ma TCP ha la sua storia, il suo mondo ed il proprio universo".

Insomma, dalle parole di Schofield emerge la possibile presenza di qualche piccolo riferimento o citazione a PUBG, come omaggio alle origini del progetto, ma per il resto il nuovo horror sarà dunque un gioco completamente stand-alone. Ricordiamo inoltre che The Callisto Protocol ha una finestra di lancio, sebbene per il momento non sia ancora stata decisa una data definitiva.

Nell'attesa è stato intanto sono arrivati numerosi dettagli su gameplay e atmosfera di The Callisto Protocol grazie a un approfondito coverage di Game Informer.