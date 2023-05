The Callisto Protocol si aggiorna: l'update 1.019 porta la modalità Riot

A diversi mesi di distanza dal debutto datato dicembre 2022, il supporto post-lancio offerto al titolo di Striking Game Distance non rallenta. Dopo l'introduzione del New Game Plus in The Callisto Protocol, l'horror sci-fi è infatti pronto ad accogliere anche la nuova modalità Riot.

Tramite quest'ultima, gli esploratori spaziali più esigenti potranno mettersi alla prova con una sfida particolarmente impegnativa. All'interno della modalità Riot, infatti, il protagonista di The Callisto Protocol disporrà solamente di due slot per le armi, che dovrà dunque equipaggiare con estrema attenzione. Anche le possibilità di upgrade dell'equipaggiamento dovranno essere valutate con saggezza, così da non ritrovarsi privi di risorse nei momenti di maggiore difficoltà.

All'interno della Riot Mode, le inquietanti creature di The Callisto Protocol agiscono in maniera coordinata, con assalti strutturati in vere e proprie orde. Di fronte a tale minaccia, sarà necessario adattare continuamente il proprio stile di gioco alle nuove sfide proposte dall'aggiornamento 1.019 di The Callisto Protocol.



Per il momento, Striking Game Distance non ha offerto dettagli ulteriori sulle caratteristiche della nuova modalità di gioco, ma gli appassionati dell'avventura sci-fi potranno presto testarla direttamente con mano. Il nuovo update di The Callisto Protocol diventerà infatti disponibile nel corso della giornata di oggi, martedì 23 maggio.