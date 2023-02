The Callisto Protocol si aggiorna: più visibilità con la patch per l'HDR

Con la pubblicazione post lancio della modalità New Game Plus di The Callisto Protocol, l'horror cross-gen ha ampliato il proprio grado di rigiocabilità, invitando la community a impegnarsi in più di un'unica avventura in-game.

Anche dopo l'aggiunta dell'atteso contenuto, prosegue ad ogni modo il supporto post-lancio offerto da Striking Distance al suo horror sci-fi. In particolare, la software house ha ora pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a The Callisto Protocol. Annunciato con il Tweet che trovate in calce, l'update è già disponibile per il download su PC e console.

Con la patch, Striking Distance va a intervenire sul comparto visivo del titolo. In particolare, il team ha scelto di abilitare la selezione di impostazioni personalizzate per l'impiego dell'HDR nel gioco. Ora, la community può accedere al menu Opzioni per calibrare manualmente le impostazioni relative all'impiego dell'HDR. Tale misura, in particolare, consentirà di correggere i livelli di luminosità nelle aree più cupe di The Callisto Protocol, così da ottenere una migliore visibilità in-game.



Di recente, lo ricordiamo, gli autori di Striking Distance hanno inoltre introdotto la modalità Hardcore in The Callisto Protocol, con un supporto post lancio che per ora si sta dimostrando saldo e determinato, nonostante le critiche che hanno colpito alcuni aspetti dell'opera in occasione del suo esordio sul mercato del videogioco.