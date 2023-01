The Callisto Protocol è andato male ma il publisher non smetterà di investire in nuove IP

The Callisto Protocol ha venduto meno del previsto, il gioco è stato accolto tiepidamente dalla critica internazionale e le vendite si sono rivelate piuttosto basse, sicuramente inferiori rispetto alle aspettative del publisher Krafton, che ha investito sul progetto oltre 160 milioni di dollari.

Ma il fallimento commerciale di The Callisto Protocol non fermerà la compagnia nel continuare ad investire denaro su nuove IP. In un documento finanziario diffuso da Eurogamer.net si legge che l'obiettivo di Krafton è quello di consolidare le proprie proprietà intellettuali di maggior successo (come PUBG), produrre nuovi franchise e migliorare la capacità di publishing a livello globale.

The Callisto Protocol non ha ancora prodotto utili e sembra che sia lontano anche solo dal recuperare i costi di sviluppo (circa 160 milioni di dollari) tuttavia Krafton non perde la fiducia nelle nuove IP, l'azienda non investirà solo su PUBG ma continuerà a produrre anche nuovi titoli in futuro con l'obiettivo di espandere il proprio catalogo di produzioni.

L'erede spirituale di Dead Space continuerà ad essere supportato con DLC e aggiornamenti e proprio recentemente è stato reso disponibile il New Game Plus di The Callisto Protocol, questo nonostante gli analisti abbiano abbassato le stime di vendite di The Callisto Protocol, e dunque produrre utili o raggiungere il punto di pareggio non sarà facile.