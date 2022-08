The Callisto Protocol tra armi personalizzabili e rigiocabilità: parla Glen Schofield

The Callisto Protocol si è ritagliato il suo spazio alla GamesCom 2022 di Colonia, con Striking Distance Studios che ha offerto diversi nuovi dettagli sui contenuti dell'atteso survival horror in arrivo il prossimo 2 dicembre su PC e console PlayStation e Xbox.

Oltre ad aver visto The Callisto Protocol all'Opening Night Live con nuovi stralci di gameplay incentrati sul sistema di combattimento, il director Glen Schofield ha rivelato più informazioni sull'armamentario a disposizione del protagonista e, in particolare, sul sistema di upgrade per ciascuna delle bocche da fuoco che utilizzeremo per contrastare le mostruose atrocità che popolano la luna di Callisto.

Nel corso di un'intervista con IGN.com, Schofield conferma che ciascun'arma avrà un proprio albero delle abilità che i giocatori potranno sviluppare a proprio piacimento: "Puoi in un certo senso personalizzare le armi come vuoi, ma comunque non sarete in grado di completare l'intero albero delle abilità in una singola partita", spiega il director confermando che scoprire ogni potenziamento per l'equipaggiamento aumenta il fattore rigiocabilità del titolo.

Con le opzioni di potenziamento disponibili, armi di The Callisto Protocol si evolvono nel corso dell'avventura: i perfezionamenti apportati non serviranno soltanto ad aumentare la loro potenza, ma anche a donare loro delle abilità specifiche a seconda delle scelte compiute dal giocatore, assicura Schofield. L'autore conferma infine che il team di sviluppo è adesso concentrato sulle ultime rifiniture in vista dell'esordio sul mercato di dicembre, lavorando per rimuovere eventuali bug e glitch rimasti.

Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra anteprima di The Callisto Protocol dalla Gamescom 2022, dove esaminiamo le ultime sequenze mostrate finora.