The Callisto Protocol arriverà su Game Pass? Striking Distance spegne le speranze

Dopo aver discusso delle analogie tra i Biofagi di The Callisto Protocol e Alien, Mark James di Striking Distance ha spento le (ormai residue) speranze dei fan per l'approdo al day one su Xbox Game Pass dell'attesissimo survival horror ideato da Glen Schofield, il papà di Dead Space.

Per il Chief Technology Officer di Striking Distance, infatti, l'esperienza ludica squisitamente singleplayer e "lineare" di The Callisto Protocol è inconciliabile con il modello offerto da servizi in abbonamento come Xbox Game Pass.

Nella cornice della Gamescom 2022 appena svoltasi a Colonia, Mark James ha dichiarato ai microfoni di TrueAchievements che "The Callisto Protocol è un'esperienza a giocatore singolo pensata per essere fruita una volta. Penso che servizi come il Game Pass siano perfetti per i giochi multiplayer da fruire in maniera ripetitiva o per gli open world, quella tipologia di videogiochi riesce a sopravvivere facilmente all'interno di un servizio simile".

Per l'esponente di Striking Distance, l'ingresso di The Callisto Protocol nel catalogo del Game Pass sin dal day one non avrebbe molto senso, anche perché "per uno studio indipendente è davvero difficile far funzionare un gioco lineare in terza persona all'interno di questo genere di servizi. Ma non chiudo del tutto le porte a questi servizi, dico solo che finanziariamente è difficile farli funzionare. Microsoft ha molti giochi singleplayer nel suo servizio e credo che ce ne saranno ancora molti in arrivo, specie dai loro studi first party. Ma come modello finanziario, credo che sia poco sostenibile quel genere di servizio per uno studio indipendente che crea giochi singleplayer".

