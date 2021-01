The Callisto Protocol: anche l'audio sarà next gen, promette il papà di Dead Space

Glen Schofield di Striking Distance traccia la strada seguita dal suo team di sviluppo per dare forma a un titolo che, come The Callisto Protocol, nasce con l'ambizione di diventare il gioco next gen più spaventoso.

Intervistato dai giornalisti di Official PlayStation Magazine UK, il papà di Dead Space e attuale Studio Lead del team di Striking Distance riflette sulle potenzialità dell'audio 3D di PS5 e conferma l'impegno dei suoi autori a sfruttarne appieno le potenzialità per aumentare la tensione e l'immersione offerta dal suo prossimo survival horror: "Nel corso del gioco potrai sentire arrivare i pericoli da ogni direzione, ne percepirai la posizione e ti sembrerà di avere sempre qualcuno dietro di te o proprio sopra la tua testa. Con le cuffie, poi, sarà una vera e propria follia giocarlo!".

Soffermatosi sulla componente audio di The Callisto Protocol, Schofield si riallaccia all'impegno profuso da Sony nel progettare il controller DualSense di PS5 e, sempre dalle colonne di OPM UK, sottolinea come "stiamo ancora vedendo come possiamo far funzionare il tutto. Penso però che saremo in grado di trovare un paio di espedienti per rendere il tutto ancora più spaventoso grazie a quel controller. Il DualSense è una di quelle cose che ci aiuteranno molto nel processo creativo che stiamo portando avanti per realizzare il nostro survival horror di nuova generazione".

Come spiegato da Striking Distance con il reveal di The Callisto Protocol ai TGA 2020, l'uscita di questo ambizioso horror in salsa sci-fi è prevista nel 2022 su PC e in esclusiva per console next gen, quindi su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.