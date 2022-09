The Callisto Protocol avrà almeno un anno di supporto con DLC ed espansioni

True Trophies ha intervistato Mark James, CTO dello studio Striking Distance, in questa occasione si è parlato anche dei DLC di The Callisto Protocol, confermando come il team abbia già programmato dodici mesi di pieno supporto per il gioco.

Come sappiamo, The Callisto Protocol ha un Season Pass e il team di sviluppo conferma di avere piani per il supporto post lancio che vadano a coprire almeno i primi dodici mesi, dunque usciranno DLC ed espansioni almeno per tutto il 2023, mentre non sembrano esserci ancora piani oltre questo periodo.

Mark James sottolinea come "Striking Distance abbia pensato a The Callisto Protocol come ad un franchise" e dunque ci sia sicuramente tutto l'interesse per espandere il gioco originale. L'universo di The Callisto Protocol è stato pensato proprio per essere espanso in futuro, i DLC potrebbero "raccontare nuove storie" o proporre "modalità di gioco diverse".

The Callisto Protocol esce il 2 dicembre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, The Callisto Protocol non esce su Game Pass al lancio e il team ha dichiarato che la pubblicazione sul servizio in abbonamento Microsoft è poco probabile anche nel periodo successivo all'uscita, in quanto poco conveniente e scarsamente sostenibile a livello economico per un prodotto di questo genere.