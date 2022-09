The Callisto Protocol avrà il Ray Tracing e funzionalità mutuate da Unreal Engine 5

Dopo aver discusso del lato splatter dei Trofei di The Callisto Protocol, Mark James di Striking Distance svela un interessante dettaglio sulla componente grafica e sul sistema d'illuminazione dell'atteso survival horror che ambisce a raccogliere l'eredità spirituale di Dead Space.

Intervenuto ai microfoni di IGN.com nel corso della recente Gamescom 2022, il Chief Technical non si è limitato a confermare il supporto di The Callisto Protocol al Ray Tracing ma ha rimarcato l'impegno del suo team nell'integrazione di diverse tecnologie provenienti, appunto, dall'ultima iterazione del motore grafico di Epic Games.

James entra nel merito del lavoro svolto da Striking Distance sottolineando come "per noi era davvero importante ottenere un modello di illuminazione con luci e ombre dinamiche che fosse fisicamente coerente con quanto mostrato a schermo. L'utilizzo corretto del contrasto e dell'occlusione ambientale ha un grande impatto sull'esperienza horror restituita al giocatore, ma Unreal Engine 4 aveva un limite nel numero massimo di luci che possono influenzare l'ambiente e così l'abbiamo modificato per integrare le funzionalità più evolute di Unreal Engine 5".

Il CTO di Striking Distance prosegue nel suo discorso di natura squisitamente 'tecnoludica' spiegando al suo interlocutore che "anche per il Ray Tracing ci siamo sganciati dalla soluzione offerta da Unreal Engine 4 per creare un sistema ibrido di Ray Tracing per l'illuminazione, i riflessi e le ombre. Il nuovo approccio si rifà al codice di Unreal Engine 5 ma non prevede l'utilizzo di Lumen perché non si integra bene con il nostro sistema di illuminazione dei corridoi. Epic ci ha persino aiutato a modificare alcune di queste funzionalità per adattarle alla nostra versione modificata dell'engine. Non ci saranno grandi cambiamenti rispetto a UE4, ma tante piccole ottimizzazioni e migliorie che hanno facilitato il nostro flusso di lavoro negli ultimi mesi".

Intanto, in rete prosegue la diatriba esplosa con le ultime parole di Glen Schofield sulla crunch culture di The Callisto Protocol.