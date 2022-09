The Callisto Protocol avrà tante aree segrete da esplorare, promette Glen Schofield

Dopo aver confermato un anno di supporto per The Callisto Protocol con DLC ed espansioni, Glen Schofield fornisce delle interessanti anticipazioni sulle aree segrete da scoprire esplorando la mappa dell'attesa avventura horror di Striking Distance.

Ai microfoni di GameReactor.eu, il papà di Dead Space conferma che The Callisto Protocol avrà tante aree segrete e che, scoprendole, avremo modo di arricchire in maniera esponenziale l'esperienza a tinte oscure da vivere nei panni del nostro alter-ego.

Schofield entra poi nel merito delle sorprese previste per chi visiterà queste aree secondarie della mappa, dichiarando che "alcune volte troverete delle aree che si ricollegheranno a zone già visitate per mostrarle in un modo diverso. Vi sembrerà tutto molto 'incasinato' ma solo perché sarà un'esperienza inquietante, come quella che vivrete esplorando una vecchia cappella. Solo dopo aver visitato in maniera approfondita queste aree capirete che saranno una parte integrante della storia".

Il massimo esponente di Striking Distance spiega inoltre che le aree segrete di The Callisto Protocol saranno molto varie, una sorta di 'caleidoscopio dell'orrore' che si concretizzerà in "luoghi che vi sembreranno di volta in volta più spaventosi o oscuri, più umidi o 'cattivi' di quelli visti fino a quel momento. Ci saranno tanti registri audio e sarà grazie a loro che capirete cosa è accaduto, oppure vi forniranno delle indicazioni utili sui nemici e sulla storia. Si tratterà di piccoli ma importanti frammenti narrativi da raccogliere. Queste aree saranno ben nascoste, ma stando attenti agli indizi saprete trovarli".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui segreti di The Callisto Protocol, l'erede spirituale di Dead Space destinato ad approdare su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 2 dicembre 2022.