The Callisto Protocol bocciato da EDGE, ottimo voto per Marvel's Midnight Suns

Dopo aver scoperto qual è il GOTY 2022 di EDGE, il numero 380 della famosa rivista britannica ci offre una nuova serie di recensioni sui giochi più rilevanti di queste ultime settimane del 2022, e non mancano come di consueto valutazioni che attirano l'attenzione.

In particolare, EDGE assegna un giudizio molto severo nei confronti di The Callisto Protocol: il survival horror targato Striking Distance Studio riceve infatti un modesto 5 come valutazione, segno di come la redazione non sia rimasta particolarmente colpita dall'ultima fatica del creatore di Dead Space. Al contrario, Marvel's Midnight Suns ha convinto la testata inglese, portandosi a casa un pregevole 8. Ecco di seguito i voti del numero 380 di EDGE:

Marvel's Midnight Suns - 8

The Callisto Protocol - 5

Pokémon Scarlatto e Violetto - 7

Warhammer 40.000 Darktide - 7

Need For Speed Unbound - 7

Gungrave GORE - 4

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me - 6

Evil West - 7

Swordship - 8

Melatonin - 7

Bene ma non benissimo Pokémon Scarlatto e Violetto, i giochi di nona generazione Pokémon che al lancio hanno fatto discutere i fan per via delle difficoltà tecniche riscontrate, mentre Gungrave GORE va incontro ad una netta bocciatura. Anche con il numero precedente non sono mancate valutazioni controverse: EDGE ha dato 7 a God of War Ragnarok, oltre ad un pesante 3 a Sonic Frontiers.