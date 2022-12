The Callisto Protocol: come accumulare risorse, uccidere i nemici e ottenere skin gratis

Dopo aver terrorizzato i videogiocatori con il primo Dead Space, Glen Schofield ci prova di nuovo con il primo progetto del suo neonato team di sviluppo Striking Distance Studios, ovvero The Callisto Protocol. Se anche voi state per dare il via all’esplorazione della prigione di Black Iron, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Prima di iniziare con la guida, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di The Callisto Protocol.

Fateli a pezzi

Una delle meccaniche di The Callisto Protocol ispirate al vecchio Dead Space consiste proprio nella possibilità di colpire più e più volte i cadaveri dei nemici al suolo. Una volta senza vita, infatti, i mostri che si aggirano per il mondo di gioco possono essere smembrati per far sì che lascino cadere munizioni, medikit e altre risorse di primaria importanza. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di non curarvi subito dopo la conclusione di uno scontro, poiché fare a pezzi i nemici potrebbe consentirvi di recuperare la porzione mancante del vostro indicatore della salute ed evitare che sprechiate una cura da utilizzare nei momenti di reale bisogno.

Distruggete ogni cosa

Sempre a proposito di risorse, vi consigliamo di non ignorare tutte quelle che sono le superfici in vetro presenti nelle aree di Black Iron. Sebbene in The Callisto Protocol non vi sia grande interazione con l'ambiente circostante, vi sono numerosi oggetti in vetro che possono essere distrutti. In alcuni casi si tratta dei semplici sportelli degli scaffali al cui interno si nascondono risorse come i proiettili per le armi, in altri casi i vetri nascondono intere stanze in cui potreste trovare qualcosa di molto interessante. Insomma, cercate sempre di distruggere qualsiasi superficie di vetro.

Schivate tanto, parate poco

In The Callisto Protocol è possibile tenere premuto l’apposito tasto per attivare la parata, la quale però non è così efficace come potrebbe sembrare: pur consentendo al protagonista di assorbire il danno, la parata non lo annulla del tutto e abusare di questa tecnica non porta ad altro che alla morte. Visto che è meglio parare solo in casi specifici ed isolati, il metodo migliore per evitare di essere colpiti è quello di sfruttare il sistema di schivata. Tale meccanica è molto semplice e permette a Jacob di muoversi lateralmente per evitare che il nemico lo raggiunga con un attacco: sappiate però che le direzioni della schivata vanno alternate e che muoversi nello stesso verso due volte consecutive non permette di evadere correttamente.

Potenziate l’arma corpo a corpo

Come ogni survival horror che si rispetti, The Callisto Protocol richiede una sapiente gestione delle risorse per riuscire a sopravvivere agli scontri più complessi. Se mirare ai punti deboli degli avversari è senza ombra di dubbio uno dei sistemi più efficaci per risparmiare proiettili, l’utilizzo del manganello elettrificato è anch’esso un buon metodo per non sprecare tutto il piombo nello zaino, il quale può essere investito contro i nemici più coriacei. A tal proposito, vi suggeriamo di sbloccare quanto prima l’attacco pesante dell’arma corpo a corpo: in questo modo non solo potrete combinare gli attacchi leggeri e pesanti, ma potrete punire gli avversari con un poderoso colpo che richiede un tempismo perfetto nell’esecuzione, vista la lentezza dell’animazione.

Preparatevi allo scontro successivo

Pur potendo fare affidamento sull'arma corpo a corpo, il protagonista di The Callisto Protocol dispone di un arsenale di armi da fuoco di tutto rispetto il cui utilizzo si rende necessario contro specifici nemici. Proprio per questo motivo, è bene assicurarsi sempre che al termine di uno scontro il nostro Jakob recuperi tutta la salute e ricarichi ogni singola bocca da fuoco. In questo modo non potrete farvi cogliere impreparati e sarete pronti a far fuoco nel caso in cui ce ne fosse il bisogno.

Usate l’ambiente

Il GRP di Jacob non permette solo di afferrare a distanza gli oggetti e scaraventarli in giro per lo scenario, dal momento che persino i nemici possono essere controllati attraverso l’utilizzo del peculiare dispositivo. A questo proposito, è molto importante che osserviate con grande attenzione l’ambiente che vi circonda, poiché eventuali oggetti acuminati o taglienti potrebbero essere perfetti come bersaglio per il lancio di una creatura, in modo da eliminarla sul colpo.In alternativa, potete scaraventare in aria il nemico per tenerlo a distanza e guadagnare qualche prezioso secondo, magari per ricaricare le armi o utilizzare un medikit. In ogni caso non vi conviene lanciare le creature al di fuori della mappa: certo, le eliminerete più facilmente, ma al contempo vi verrà negata la possibilità di smembrarne i corpi per ottenere preziose risorse.

Skin gratis

Se non avete acquistato il Season Pass di The Callisto Protocol e volete comunque dare un tocco di classe al protagonista dell’horror targato Striking Distance Studios, sappiate che è possibile aggiungere alla vostra collezione ben due costumi in maniera del tutto gratuita. Chi vuole dare a Jakob l’aspetto di un serpente, può sbloccare il pacchetto Snake di The Callisto Protocol semplicemente registrandosi sul sito ufficiale di Krafton e collegando il profilo a quello della piattaforma in uso. In alternativa, potete scegliere di guardare uno streamer su Twitch per circa mezz’ora, così da ottenere la sanguinolenta skin Gore (una tuta ricoperta di sangue e budella dei nemici) grazie ai drop della piattaforma viola.