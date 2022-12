The Callisto Protocol: come liberarsi facilmente dei robot sentinella

Durante la storia di The Callisto Protocol (il recente incubo spaziale targato Striking Distance Studios), i giocatori sono chiamati ad affrontare pericoli come l’ambiente che li circonda, i mostruosi Biofagi e dei robot sentinella davvero agguerriti. A proposito degli automi, questa guida vi aiuterà ad affrontarli nel miglior modo possibile.

Essendo in grado di porre fine alla vita del protagonista in pochi istanti, un buon modo di approcciarsi ai robot della sicurezza è quello di non farsi notare mentre si cerca di passare oltre. Esiste tuttavia un metodo decisamente più indiscreto, nonché definitivo, per togliere di mezzo quegli ammassi di circuiti. Dopo essere entrati in possesso di una vera arma da fuoco, mirando e colpendo più volte il loro occhio luminoso, è infatti possibile stordire i guardiani robot per poi infiggergli danni senza correre alcun rischio. Ricordiamo inoltre che la ricompensa per ogni robot così distrutto è un oggetto rivendibile in cambio di parecchi Crediti, utili ad acquistare oggetti e potenziamenti permanenti.

A proposito dei pezzi d’equipaggiamento con cui potenziare Jacob, presto pubblicheremo l'elenco dei migliori upgrade da usare in The Callisto Protocol. Nel caso voleste invece approfondire gli aspetti del gioco, non perdetevi la nostra recensione di The Callisto Protocol in cui spieghiamo cosa ci ha convinto o meno dell’esperienza.