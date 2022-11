The Callisto Protocol: come sbloccare un pacchetto di skin gratis al day one

State per iniziare la spaventosa avventura di The Callisto Protocol e volete farlo con stile? Sappiate allora che è già possibile accaparrarsi un intero set di costumi e mimetiche gratis per il nuovo progetto del papà di Dead Space, in uscita la prossima settimana.

Come sbloccare il pacchetto

Per ottenere questo esclusivo contenuto di The Callisto Protocol intitolato Striking Distance Founder's Pack, non dovete seguire molti passaggi, dal momento che tutto ruote intorno al Krafton ID, ovvero il profilo legato alle produzioni del colosso dell'industria videoludica. A meno che non abbiate già un profilo, potete visitare il sito ufficiale di Krafton e creare un account (probabilmente ne avete già uno se avete riscattato qualche ricompensa per PlayerUnknown's Battlegrounds su console). A questo punto visitate la sezione 'Account collegati' nel profilo e procedete con il collegamento delle piattaforme in vostro possesso: l'importante è che venga registrata la piattaforma sulla quale avete intenzione di giocare il titolo. Completato questo processo, recatevi sul portale di The Callisto Protocol ed eseguite l'accesso al vostro profilo Krafton, così da assicurarvi le ricompense gratuite. Stando a quanto scritto dal team di sviluppo sul sito web, le ricompense verranno inviate automaticamente all'inventario al primo avvio del gioco sulle piattaforme collegate al Krafton ID.

Cosa contiene questo DLC gratis?

Lo Striking Distance Founder's Pack di The Callisto Protocol non è altro che una raccolta di elementi cosmetici abbinati tra loro. Il DLC in questione include la skin "Snake" per il protagonista nelle sue due versioni, ovvero con e senza tuta (con il casco che ricorda la bocca di un serpente), oltre che un set di mimetiche a tema per tre delle bocche da fuoco che si potranno utilizzare nel corso dell'avventura horror ambientata nella prigione spaziale di Black Iron. Dall'immagine ufficiale, sembrerebbe che le armi coinvolte nel bundle siano un fucile d'assalto, una sorta di spada e una pistola mitragliatrice.

Avete già visto le nuove immagini dei mostri Biofagi di The Callisto Protocol?