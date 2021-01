The Callisto Protocol: le connessioni con PUBG non saranno 'molto profonde'

Presentato durante l’ultima edizione dei TGA, The Callisto Protocol ha subito destato l’interesse dei fan rivelandosi come una delle sorprese più gradite dello show. Nel corso del tempo sono emerse interessanti informazioni sulla connessione tra il nuovo horror e il famoso battle royale PUBG e gli sviluppatori hanno fornito ulteriori dettagli.

Glen Schofield , produttore di Dead Space e fondatore di Striking Distance, ha infatti parlato della particolare connessione tra il famoso franchise di PUBG e The Callisto Protocol sostenendo che i due giochi sono più connessi nella lore che nella storia vera e propria in un intreccio che non sarà "molto profondo". Lo sviluppatore ha poi proseguito: "Stiamo aiutando PUBG Corp come team di scrittori, lavorando alla sua storia e al suo universo. Hanno una sequenza temporale e noi ci stiamo adattando a quella. Non sarà una connessione profonda ma ci saranno indizi qua e là". Insomma i due titoli saranno legati più dal background narrativo piuttosto che dalla progressione, con piccole rivelazioni che potranno essere trovate in vari punti del mondo di gioco.

D'altronde la storia di PUBG ha iniziato ad essere più centrale all'interno del gioco solo a partire dal 2019 quando un trailer cinematografico ha introdotto la quarta stagione del battle royale. The Callisto Protocol avrà invece un'impostazione futuristica e farà sfoggio di una grafica e di un audio next-gen.