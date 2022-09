The Callisto Protocol e la crunch culture: Glen Schofield si scusa con i suoi dipendenti

Quando mancano pochi mesi al debutto di The Callisto Protocol, atteso horror in uscita il prossimo 2 dicembre, il Fondatore e CEO di Striking Distance Glen Schofield è finito nella bufera per una dichiarazione alquanto controversa, con la quale ha di fatto confermato che i suoi ragazzi sono in pieno crunch per rispettare le scadenze.

Probabilmente orgoglioso per l'impegno e la dedizione che i suoi ragazzi stanno profondendo nella realizzazione del gioco, Schofield (una figura alla quale dobbiamo anche la creazione di Dead Space), ieri 3 settembre ha di fatto confermato pubblicamente che lui e il suoi dipendenti sono "esausti e stanchi" perché stanno lavorando "6-7 giorni a settimana, 12-15 ore al giorno", anche se "nessuno li sta forzando". La dichiarazione, che probabilmente nelle intenzioni di Schofield voleva essere una dimostrazione d'amore nei confronti dei videogiochi e della loro realizzazione, è in realtà stata pesantemente condannata in rete da figure come Jason Schreier, che ha ravvisato nelle parole del CEO i tratti della cosiddetta crunch culture. Il reporter di Bloomberg ha dichiarato: "Nessuno è 'costretto' a lavorare in orari folli, ma mica puoi fare diversamente se ti ritrovi con bonus ridotti e mancate promozioni? È questo il motivo per cui gli sviluppatori finiscono per esaurirsi". Schreier ha poi fatto notare che Schofield, "che si è vantato" per il grande numero di ore profuse dal suo team, è anche quello che "controlla tutti i loro stipendi e prende tutte le decisioni sullo stato di sviluppo del gioco".

Finito nella bufera, il CEO di Striking Distance ha eliminato il tweet originale e ha cercato di chiarire in questo modo: "Tutti quelli che mi conoscono sanno quanto sono affezionato alle persone con cui lavoro. In precedenza ho twittato di quanto sono orgoglioso dei loro sforzi e del numero di ore che hanno dedicato al lavoro. Ho sbagliato. Diamo valore alla passione e alla creatività, non alle numerose ore. Mi scuso con il team per aver creato questo trambusto".

Schofield ha dunque parzialmente rettificato la dichiarazione originale, spiegando di dare valore alla passione e alla creatività e non al numero di ore, per poi scusarsi con tutti i suoi dipendenti, tuttavia non ha smentito i numeri che ha dichiarato in prima istanza, evidentemente perché corrispondono al vero.

Il gioco, in uscita il 2 dicembre su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, è tornato a mostrarsi alla recente Gamescom 2022. Leggete la nostra anteprima di The Callisto Protocol.