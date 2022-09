The Callisto Protocol e il 'crunch non forzato': Jason Schreier risponde a Glen Schofield

Sullo sfondo della smentita dell'arrivo di The Callisto Protocol su Game Pass, il survival horror di Glen Schofield rimane al centro delle attenzioni della community, e della stampa di settore, per le ultime dichiarazioni condivise dal papà di Dead Space sul "crunch non forzato" del team di Striking Distance.

In un commento condiviso da Glen Schofield sui social, il massimo esponente di Striking Distance ha affermato che "ho solo parlato del gioco durante un evento. Ci stiamo lavorando sei-sette giorni a settimana, nessuno ci sta forzando a farlo. C'è stanchezza, sfinimento, la minaccia incombente del Covid ma stiamo lavorando. Bug da risolvere, ottimizzazioni da ultimare, sequenze audio da controllare in giornate lavorative di 12-15 ore. È questo il mondo dei videogiochi, è un duro lavoro che ti assorbe tutta la giornata dandoti spazio solo per la colazione, il pranzo e la cena. Ma lo facciamo perché tutti amiamo sviluppare giochi".

A queste dichiarazioni ha risposto indirettamente il giornalista Jason Schreier. Per la nota penna di Bloomberg News, "queste parole dette dal capo di uno studio possono essere definite solo come 'cultura del crunch'. Ovviamente nessuno è 'costretto' a lavorare in orari folli, ma puoi fare altrimenti se ti ritrovi con bonus ridotti e la mancanza di opportunità di promozione se non lo fai? E così finisci per dire 'beh, lo si fa perché si ama questo lavoro'. Una passione armata, insomma. È questo il motivo per cui gli sviluppatori finiscono con l'esaurirsi".

Schreier rincara ulteriormente la dose sottolineando come "è una strana coincidenza, il fatto che il ragazzo che si vanta di come la sua squadra lavori per 6-7 giorni a 12-15 ore alla settimana 'perché adora sviluppare' sia anche il ragazzo che controlla tutti i loro stipendi e prende tutte le decisioni sullo stato di sviluppo del gioco".

