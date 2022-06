The Callisto Protocol: data d'uscita e scene di gameplay nel trailer dello State of Play

Dopo aver svelato che la storia di The Callisto Protocol non avrà punti di contatto con PlayerUnknown's Battlegrounds, il team di sviluppo dell'horror del papà di Dead Space si è mostrato per la prima volta al pubblico in occasione dello State of Play di questa sera.

Nel corso del filmato è stato finalmente possibile assistere a qualche sequenza di gameplay del gioco, il quale propone un gameplay fortemente ispirato alla serie Visceral Games e lo stesso protagonista mostra sul collo un indicatore della salute che ricorda quello presente sulla schiena di Isaac Clarke. Oltre a darci qualche anticipazione sugli spaventosi scenari che esploreremo e sulle mostruose creature che dovremo affrontare. A tal proposito, il trailer ci dà un assaggio del combattimento corpo a corpo svelato dagli sviluppatori qualche giorno fa, il quale avrà la stessa importanza dell'uso delle armi da fuoco e dei poteri del protagonista.

L'ultima informazione svelata dal trailer è la data d'uscita, visto che The Callisto Protocol arriverà il prossimo 2 dicembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Sapevate che, stando alle dichiarazioni di Krafton, The Callisto Protocol sarà un gioco 'quadrupla A'?