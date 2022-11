The Callisto Protocol, day one rotto? Krafton dichiara guerra agli spoiler dei video leak

Sui forum di settore e sui social più frequentati stanno comparendo dei video leak di The Callisto Protocol, con tutti i fastidi derivanti dagli spoiler sulla storia dell'horror sci-fi di Striking Distance che possiamo facilmente intuire.

I filmati in questione mostrerebbero degli spezzoni di gameplay realizzati da chi, evidentemente, è già riuscito a mettere le mani sull'ultima avventura a tinte splatter di Glen Schofield, il papà di Dead Space.

A giudicare dai video leak, quindi, sembra proprio che alcuni rivenditori abbiano deciso di non rispettare il day one concordato con Krafton per la vendita al dettaglio delle copie del titolo ricevute dopo l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di The Callisto Protocol.

Il publisher sudcoreano sta perciò ingaggiando una vera e propria battaglia contro gli spoiler, o almeno questa è la sensazione che possiamo ricavarne osservando il crescente numero di gameplay leak colpiti dalla mannaia della Violazione del Copyright dopo un reclamo avanzato da Krafton ai gestori di portali come YouTube.

Alla luce di tutto ciò, invitiamo chi ci segue a prestare particolare attenzione ai social, ai siti di settore e ai forum più famosi in funzione del sempre più alto rischio di spoiler sul gameplay e sugli eventi della storia di The Callisto Protocol in vista del lancio, previsto ufficialmente per il 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Krafton e Striking Distance, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su The Callisto Protocol tra sangue, morte e terrore nello spazio.