The Callisto Protocol è il nuovo Dead Space? Le nostre impressioni in un video gameplay

Dopo avervi proposto la nostra recensione di The Callisto Protocol, siamo tornati a esplorare gli angusti corridoi della prigione spaziale di Black Iron per scoprire se l'ultima esperienza splatter horror di Glen Schofield 'merita' davvero di essere considerata l'erede di Dead Space.

Come rimarcato da Giuseppe Carrabba con l'analisi degli elementi ludici, narrativi e contenutistici dell'ultima opera a tinte oscure di Striking Distance, le somiglianze tra The Callisto Protocol e Dead Space sono davvero tante e spaziano dal guanto gravitazionale all'iconico pestone per il looting degli oggetti, fino ad arrivare al sistema adottato dal team di Schofield nell'offrire indicazioni a schermo sulla salute del proprio alter-ego senza l'ausilio di hud o interfacce.

Ciò che contraddistingue The Callisto Protocol da Dead Space è però l'approccio scelto da Striking Distance nel trasmettere al giocatore l'orrore vissuto dal protagonista: per gli emuli di Isaac Clarke, infatti, la tensione correva sul filo del comparto audio, mentre per Jacob Lee la massima fonte di preoccupazione è rappresentata dai jumpscare continui per gli scontri con i mutanti Biofagi e dalle macchine mortali che imperlano lo scenario.

