The Callisto Protocol debutta in Top 10 in Inghilterra, flop NFS e Marvel Midnight Suns

Come se la sta cavando The Callisto Protocol al debutto sul mercato? Bene ma non benissimo a quanto pare, in Inghilterra il gioco ha debuttato alla posizione numero 6, in Top 10 ma comunque fuori dal podio. E gli altri giochi usciti la scorsa settimana?

La maggior parte delle vendite di The Callisto Protocol (74%) sono state registrate su PS5, da segnalare invece la tiepida accoglienza riservata a Need for Speed Unbound che debutta alla posizione numero 17, fuori quindi dalla Top 10, con vendite in calo del 64% rispetto a quelle di Need for Speed Heat (uscito nel 2019) al lancio. Anche in questo caso il 78% delle vendite totali sono state registrate su PlayStation 5.

Ancora peggio è andata a Marvel Midnight Suns, il gioco ha debuttato alla posizione numero 26, un debutto non particolarmente felice sul mercato retail ma c'è da dire che le performance digitali potrebbero essere andate meglio, sopratutto su PC. FIFA 23 resta al primo posto della Top 10 UK seguito da Call of Duty Modern Warfare 2 e God of War Ragnarok:

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Violetto The Callisto Protocol Pokémon Scarlatto Nintendo Switch Sports Sonic Frontiers Animal Crossing New Horizons

Per il resto non ci sono particolari sorprese, Pokemon Violetto occupa il quinto posto mentre Pokemon Scarlatto è in settimana posizione seguito da Nintendo Switch Sports, Sonic Frontiers e Animal Crossing New Horizons.