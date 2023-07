The Callisto Protocol: demo gratis di 1 ora per gli abbonati a PlayStation Plus Premium

A pochi giorni dalla pubblicazione del DLC Final Trasmission, il publisher Krafton e gli sviluppatori di Striking Distance trovano un accordo con Sony per proporre una prova gratuita di The Callisto Protocol a tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

Il servizio di Sony si arricchisce in questo modo di una nuova demo a cui gli abbonati del servizio potranno liberamente accedere. The Callisto Protocol sarà giocabile senza alcun esborso per la durata totale di un'ora, sufficiente per farsi un'idea personale dell'avventura Sci-Fi a tinte horror del papà di Dead Space.

Si tratta di una versione di prova sicuramente più limitata rispetto a titoli come God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West (che consentono di giocare rispettivamente per 3 e 5 ore), ma c'è da tenere in considerazione la maggiore brevità e linearità dell'esperienza offerta da The Callisto Protocol. Approfitterete dell'occasione per provare con mano il brutale horror fantascientifico a firma di Glen Schofield?

Sfortunatamente per Striking Distance, The Callisto Protocol non ha venduto quanto auspicato da Krafton, che ha peraltro investito circa 160 milioni di dollari per realizzare il titolo descritto prima del lancio come un "qudrupla A". Il publisher, tuttavia, ha già confermato che non è sua intenzione quella di smettere di investire in nuove Proprietà Intellettuali.