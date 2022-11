The Callisto Protocol, il design di alcune creature è ispirato a... Spongebob!

Nonostante The Callisto Protocol abbia un'impostazione ultrarealistica, gli sviluppatori non si sono posti problemi nell'ispirarsi anche a serie e film di animazione durante lo sviluppo del titolo orrorifico. Ne ha parlato il character director Glauco Longhi durante una recente intervista.

Longhi ha rivelato che il team ha lavorato molto di fantasia durante lo studio dei movimenti delle creature del gioco, ispirandosi anche a serie animate come Spongebob che riescono, attraverso la stilizzazione, a restituire un'immediata idea di movimento e a colpire lo spettatore. C'è stata insomma una forte ricerca della forza visiva, un elemento che verrà accentuato soprattutto nelle fasi più gore di questa produzione.

Non è allora un caso che il team abbia deciso di vendere alcune animazioni di The Callisto Protocol sotto forma di DLC. Glen Schofield ha dichiarato che questa scelta è nata dalla volontà di accontentare i fan del gore più estremo, tuttavia le sue dichiarazioni hanno subito creato una forte polemica sui social, con molti utenti che accusavano gli sviluppatori di voler lucrare su dei contenuti tagliati. Schofield è stato allora costretto a tornare sull'argomento, precisando che i DLC includeranno delle animazioni che non sono ancora state sviluppate e su cui il team si concentrerà parecchio tempo dopo l'uscita del gioco.

Tra l'altro, nonostante manchi ormai pochissimo all'uscita del gioco fissata per il 2 dicembre su console e PC, gli sviluppatori hanno già dei piani per un possibile sequel di The Callisto Protocol.