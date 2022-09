The Callisto Protocol sarà molto difficile, parola del papà di Dead Space

Tra i titoli in uscita in questa seconda metà del 2022, uno dei più attesi è senza alcuna ombra di dubbio The Callisto Protocol. Il nuovo progetto del creatore di Dead Space diventa sempre più interessante e a stuzzicare i giocatori sono le ultime dichiarazioni in merito al livello di sfida.

In un'intervista risalente all'ultima Gamescom 2022, Glen Schofield ha svelato alcuni dettagli molto interessanti sulla difficoltà di The Callisto Protocol. Dopo aver rassicurato gli utenti circa la presenza di una modalità facile, imprescindibile per un prodotto che punta a consentire a chiunque di raggiungere i titoli di coda, lo sviluppatore ha parlato anche dei restanti livelli di sfida. Stando alle parole di Schofield, la difficoltà standard sarà più tosta rispetto a quanto siamo abituati a vedere nei titoli moderni, poiché l'intenzione è quella di renderlo un prodotto nel quale ogni situazione deve richiedere ingegno e abilità da parte del videogiocatore. Per quello che concerne invece la gestione delle risorse, pare non vi sia la volontà di dare all'utente un quantitativo risicato di munizioni e consumabili. La difficoltà non starà tanto nel non sprecare proiettili, ma nell'affrontare situazioni pericolose e terrificanti. Ovviamente non si tratterà di una difficoltà artificiale o spropositata e, a tal riguardo, il creatore di Dead Space ha confermato che il team si sta concentrando sul bilanciamento dell'esperienza.

