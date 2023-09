The Callisto Protocol: il director Glen Schofield lascia Striking Distance

Si consuma oggi il nuovo atto di una triste storia cominciata con il fallimento commerciale di The Callisto Protocol e la susseguente ondata di licenziamenti in seno a The Striking Distance voluta da Krafton, la compagnia madre. Abbiamo appena appreso che il CEO e fondatore Glen Schofield ha abbandonato la barca.

Glen Schofield, che per lo sfortunato The Callisto Protocol ha anche ricoperto il ruolo di Game Director, ha deciso di lasciare Striking Distance Studios per andare alla ricerca di "nuove opportunità". A rivelarlo è stato un rappresentate di Krafton, il quale ha anche confermato gli abbandoni della Chief Operating Officer Stacey Hirata e del Chief Financial Officer Johnny Hsu. Tutte e tre le personalità hanno deciso di lasciare lo studio volontariamente, sottolinea il portavoce. Schofield ha definito il suo addio "dolceamaro", ma ha anche assicurato che "lo studio sarà in mani eccellenti". Il ruolo di CEO di Striking Distance è stato ora assunto da Steve Papoutsis, che fino a ieri operava accanto a Schofield in qualità di Chief Development Officer.

Glen Schofield ha fondato Striking Distance nel 2019 per creare un erede spirituale di Dead Space, il celebre horror che ha co-creato mentre era alle dipendenze di Electronic Arts. Purtroppo, lo scorso mese di dicembre The Callisto Protocol è stato accolto in maniera estremamente tiepida, fallendo anche gli obiettivi di vendita. Gli analisti lo davano vicino alle 2 milioni di copie, quando invece Krafton contava di vendere almeno 5 milioni di copie. A seguito del fallimento commerciale, all'inizio del mese di agosto compagnia madre ha licenziato 30 dipendenti, facendo scendere la conta a 90 impiegati.