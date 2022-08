The Callisto Protocol, nuovo esplosivo gameplay direttamente da Colonia!

Intervenuto sul palco della GamesCom 2022, Glen Schofield di Striking Distance ha colto l'occasione per mostrare al pubblico delle nuove sezioni di gameplay inedito dell'horror The Callisto Protocol. Queste sezioni sono incentrate sull'esplorazione e sullo splatter.

Nella prima parte del video vediamo il protagonista utilizzare la sua arma di base per attirare a sé oggetti e nemici e spazzarli via, interagendo con le trappole dell'ambiente. C'è anche la possibilità di immobilizzare i mostri temporaneamente, con meccaniche simili a quelle già viste in Dead Space, chiara ispirazione di questo nuovo titolo.



Nella seconda sezione vediamo invece il protagonista bloccato in un flusso d'acqua che lo porterà a una morte dolorosa e al finire totalmente in pezzi.

Vi auguriamo una buona visione e vi ricordiamo che The Callisto Protocol uscirà il 2 Dicembre 2022 su console e PC.

Continuate a seguirci per altre news da Colonia!