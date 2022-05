The Callisto Protocol ha una finestra di lancio, sarà un gioco 'quadrupla A'

È ormai da tempo che si parla di The Callisto Protocol, uno dei prodotti più interessanti tra quelli in arrivo prossimamente per via dei numerosi punti di contatto con il primo Dead Space. Graize agli ultimi risultati finanziari di Krafton, è stato possibile scoprire qualche importante dettaglio sul titolo horror.

Osservando le slide dell'azienda, che ha comunicato agli azionisti i risultati dell'ultimo periodo dell'anno e le previsioni per il futuro, The Callisto Protocol non è un cosiddetto 'Tripla A' e viene descritto come un gioco 'Quad A' (in italiano Quadrupla A): per chi non lo sapesse, ci si riferisce ad un progetto in questo modo quando i suoi costi di sviluppo sono particolarmente elevati per quelli che sono gli standard delle produzioni odierne. L'obiettivo della software house è infatti quello di creare un'esperienza horror della massima qualità possibile e caratterizzata da meccaniche di gameplay in grado di renderla unica rispetto ad altre produzioni appartenenti al medesimo genere.

Nei risultati finanziari emerge anche un dettaglio in merito alla finestra di lancio, dal momento che Krafton punta ad immettere The Callisto Protocol sul mercato nella seconda metà del 2022. Ovviamente non è detto che gli sviluppatori riescano ad essere puntuali e non si esclude un eventuale rinvio ai primi mesi del 2023, ma queste dichiarazioni lasciano intendere che il gioco non sia così lontano dal suo debutto. In ogni caso il prossimo 24 maggio 2022 verranno diffusi nuovi dettagli sul gioco ed è probabile la sua comparsa al Summer Game Fest con un primo filmato di gameplay.

Avete già dato un'occhiata alle nuove immagini di The Callisto Protocol?