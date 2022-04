The Callisto Protocol: il Gameplay Reveal è imminente? Ne parla il papà di Dead Space

Dopo la conferma di Glen A. Schofield sullo sviluppo di The Callisto Protocol che procede spedito, il boss di Striking Distance e papà di Dead Space torna a parlare della sua prossima avventura splatter horror per preparare gli appassionati del genere alle importanti novità in arrivo.

Tornato oramai da qualche settimana nei suoi studi dopo la fine delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus e del ricorso obbligatorio allo sviluppo in remoto, Schofield si riaffaccia sui social per interagire con gli appassionati e invitarli a prepararsi al momento tanto atteso da tutti i patiti di Dead Space e horror sci-fi, ossia il Gameplay Reveal di The Callisto Protocol.

Nel suo tweet più recente, il papà di Dead Space ha infatti sottolineato come "stavo svogliando alcuni dei bozzetti di The Callisto Protocol realizzati dal mio team di artisti e riflettevo su quanto siano incredibilmente talentuosi. È quasi giunto il momento di mostrare il gioco 'per davvero', e non vedo l'ora!".

A voler dar retta a Schofield, quindi, da qui alle prossime settimane assisteremo finalmente alle primissime scene di gioco di The Callisto Protocol, un progetto che, lo ricordiamo, è in sviluppo solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S e chiede agli utenti di partire alla volta della luna giovana Callisto per sprofondare nel girone dantesco di un carcere infestato di cyborg impazziti ed esseri umani trasformati in un grottesco ammasso di carne e artigli per colpa di un patogeno sconosciuto.

In attesa di ulteriori aggiornamenti dal team di Striking Distance, vi rimandiamo al nostro speciale su The Callisto Protocol, il nuovo horror del creatore di Dead Space.