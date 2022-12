The Callisto Protocol, generazioni a confronto: PS5 vs PS4 e Xbox Series X vs One

Mentre il supporto post lancio offerto all'horror sci-fi migliora le performance di The Last Protocol su PC, il team di Digital Foundry realizza un'interessante analisi.

Il portale ha infatti confezionato un video confronto dedicato alla resa del titolo sulle diverse generazioni di console. Con il filmato che trovate in apertura di news, si evidenziano le notevoli differenze riscontrabili tra, da un lato, le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X e, dall'altro, The Last Protocol su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Nei primi minuti di video, inoltre, è disponibile una ricca disamina della resa dell'horror su Xbox Series S.

Complessivamente, il giudizio di Digital Foundry risulta molto critico nei confronti delle versioni old gen del gioco. Sugli ecosistemi PS4 e Xbox One, Striking Distance propone infatti un'esperienza visiva decisamente differente rispetto a quanto disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X. Un distacco che il portale non esita nel definire come uno dei più rilevanti visti sino ad oggi in una produzione cross-gen.



Potenziale erede spirituale di Dead Space, il nuovo gioco di Glen Schofield propone performance altalenanti: una circostanza commentata dagli stessi autori, che hanno definito i problemi tecnici di The Callisto Protocol come frutto di un errore interno.