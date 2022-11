The Callisto Protocol: si può giocare prima con l'accesso anticipato oppure no?

The Callisto Protocol, da più parti definito come l'erede spirituale di Dead Space, è in dirittura di arrivo il 2 dicembre ma c'è un modo per giocare in anticipo rispetto alla data di uscita oppure no? Scopriamolo insieme.

Purtroppo la risposta è negativa, gli sviluppatori non hanno previsto alcun periodo di early access per The Callisto Protocol, questo vuol dire che non c'è modo di iniziare a giocare prima del lancio, previsto per venerdì 2 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Chiunque abbia preordinato la versione digitale può iniziare a scaricare The Callisto Protocol dal 30 novembre ma il gioco verrà sbloccato comunque allo scoccare della mezzanotte del 2 dicembre, il gioco pesa circa 42 GB al netto di eventuali day one patch. Le recensioni di The Callisto Protocol escono il 2 dicembre, al day one del gioco, alla scadenza dell'embargo imposto dal publisher.

In questi giorni si è fatto un gran parlare del Season Pass di The Callisto Protocol, il quale conterrà anche alcune animazioni di morte aggiuntive per i nemici e per il protagonista, non si tratta però di contenuti tagliati dal gioco completo, bensì di contenuti che devono ancora essere progettati e sviluppati e per questo non hanno trovato spazio al lancio.