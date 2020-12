The Callisto Protocol, il 'gioco più spaventoso su next gen': parla l'autore di Dead Space

Tra i principali progetti inediti presentati all'edizione 2020 dei The Game Awards, troviamo anche il nuovo titolo firmato da Glen Schofield, creatore dell'inquietante universo di Dead Space.

Con il primo trailer dedicato a The Callisto Protocol, è stata confermata la volontà dell'autore di tornare a destreggiarsi con mondi virtuali portatori di ansia ed inquietudine. Un'intenzione dipinta in maniera cristallina dallo stesso Schofield nel corso di una recente intervista: "Tutto ciò che posso dire - ha esordito - è che il mio obiettivo e l'obiettivo dell'intero team è quello di realizzare il più spaventoso gioco per piattaforme di nuova generazione. Quindi, se questo è ciò che state cercando, questo è quello che offriamo".



L'universo del survival horror in terza persona non sarà tuttavia completamente inedito: in maniera piuttosto peculiare, infatti, The Callisto Protocol sarà ambientato nello stesso universo di PUGB, ma in un futuro remoto. A trainare la produzione sarà una combinazione di più elementi, che Schofield identifica in trama, grafica di spessore e immersione audio. "Stiamo cercando di far sentire davvero come se si fosse in questo mondo. - ha raccontato - Come se si stesse fuggendo da questa persona e si dovesse sopravvivere ad orrori indicibili. Più sei coinvolto, più vuoi scoprire la storia, più vuoi provare a comprendere i piccoli indizi che abbiamo disseminato ad ogni angolo. Ti chiederai 'Di che diamine si tratta?', 'Qual è il mistero?' ".



Per tutti i dettagli su questa nuova IP, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di The Callisto Protocol firmata da Daniele D'Orefice.