The Callisto Protocol gira sul mio PC? Ecco i requisiti minimi e consigliati

Mentre in rete trova già spazio l'elenco dei Trofei di The Callisto Protocol, il team di Striking Distance offre gli ultimi dettagli tecnici relativi alla versione PC dell'horror fantascientifico.

In particolare, la pagina Steam dedicata al gioco rivela i requisiti hardware minimi richiesti per poter ospitare The Callisto Protocol sul proprio hardware. Inclusi ovviamente anche i riferimenti ai requisiti consigliati, studiati dagli sviluppatori per garantire la migliore esperienza ludica possibile. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sui requisiti della versione PC del titolo:

Requisiti minimi PC

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10 o 11;

Processore: Intel Core i5-8400 oppure AMD Ryzen 5 2600;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 oppure AMD Radeon RX 580;

DirectX: Versione 11;

Memoria: 75 GB di spazio disponibile;

Requisiti consigliati PC

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10 o 11;

Processore: Intel Core i7-8700 oppure AMD Ryzen 5 3600;

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 oppure AMD Radeon RX 5700;

DirectX: Versione 12;

Memoria: 75 GB di spazio disponibile;

Note aggiuntive: si consiglia l'utilizzo di un SSD;

La pagina Steam dedicata a The Callisto Protocol conferma inoltre che il titolo potrà contare sulla protezione offerta dal controverso sistema anti-tamper di Denuvo.



Per tutti gli ultimi dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla ricca anteprima di The Callisto Protocol, a firma del nostro Giuseppe Arace.