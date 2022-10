The Callisto Protocol, Glen Schofield pensa già al sequel e promette: 'Non ci sarà crunch'

Terminati i festeggiamenti per l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di The Callisto Protocol, Glen Schofield interviene dalle colonne di Inverse.com per dirsi interessato allo sviluppo del sequel dell'horror sci-fi in uscita a dicembre su PC e console.

Il massimo esponente di Striking Distance preferisce non ricorrere a inutili giri di parole per spiegare che "certo, voglio realizzare un sequel. The Callisto Protocol è un gioco completo, ma ci sono ancora molte idee, alcune delle quali davvero interessanti, che vorremmo sviluppare e concretizzare più avanti. Sono portato a pensare sempre al mio prossimo grande progetto, sono fatto così. Non appena finisco di lavorare a un gioco penso sempre a cosa potrebbe venire dopo".

Nell'intervista, il papà di Dead Space non poteva esimersi dal trattare la spinosa questione del 'crunch non forzato' di The Callisto Protocol e delle aspre polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sui social. Anche su questo tema, Schofield spiega con schiettezza che "la verità è che ho sbagliato. Siamo un piccolo team e siamo stati così bravi durante l'intera fase di sviluppo, ma alla fine ho sbagliato e abbiamo lavorato più del dovuto. La cosa ci è sfuggita di mano. Il contraccolpo ricevuto per la polemica scatenata sui social dalle mie dichiarazioni è stato educativo e spero che possa aver fatto da catalizzatore per un cambiamento generale su questi temi".

In chiusura del suo intervento, Schofield si rivolge direttamente al suo interlocutore per "dirti solamente questo: mi assicurerò che tutto ciò non accada più nel nostro prossimo videogioco o in qualsiasi altro progetto futuro".



Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro ultimo speciale su The Callisto Protocol tra morte, sangue e dolore nello spazio a firma di Giuseppe Arace.