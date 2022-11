The Callisto Protocol su GPU Radeon: Ray Tracing e FSR 2 fanno magie nel video di AMD

In qualità di Partner Ufficiale di AMD per The Callisto Protocol, il team di Striking Distance confeziona un nuovo video per descrivere le migliorie grafiche e prestazionali garantite ai possessori di GPU Radeon.

Nella doppia veste di Director of Creative Engineering e General Manager di Striking Distance, Jorge Jimenez illustra i benefici della partnership con il Team Rosso. L'accesso alle tecnologie più evolute di AMD e della famiglia di schede video Radeon ha consentito agli sviluppatori al seguito di Glen Schofield, di rendere ancora più realistico l'universo splatter horror di The Callisto Protocol grazie al Ray Tracing e all'utilizzo della versione più avanzata dell'upscaler AMD FidelityFX Super Resolution.

L'alleanza tra Striking Distance e AMD, logicamente, porterà dei benefici anche ai possessori di console PlayStation e Xbox di ultima generazione, grazie all'iperrealismo di The Callisto Protocol su Unreal Engine nella ricostruzione dei volti dei personaggi, nella complessità delle scene renderizzate a schermo e dell'illuminazione dinamica che tratteggierà l'odissea spaziale da vivere tra gli angusti corridoi del carcere di Black Iron.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.