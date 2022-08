The Callisto Protocol guarda ad Alien: i mostri Biofagi ci inseguiranno come gli Xenomorfi

Con Glen Schofield impegnato a discutere di armi e personalizzazioni di The Callisto Protocol ai microfoni di IGN, il CTO di Striking Distance, Mark James, svela ai giornalisti di PCGamer.com un interessante particolare sull'IA dei Biofagi, gli spaventosi mostri del nuovo splatter horror del papà di Dead Space.

In qualità di Chief Technology Officer, James si è soffermato sul comportamento ingame dei Biofagi in cui avremo la sfortuna di imbatterci esplorando gli angusti corridoi della prigione spaziale di Black Iron.

Stando all'esponente del team di sviluppo di Striking Distance, le creature che popoleranno l'inferno sci-fi di The Callisto Protocol "non vi attaccheranno a testa bassa, a volte li vedrete sgattaiolare dietro una grata e balzarvi addosso da qualche altra parte del livello: cercheranno sempre il miglior punto dal quale attaccarvi. Uno degli aspetti su cui ci siamo concentrati maggiormente sin dall'inizio dello sviluppo era quello di creare avversari intelligenti e adattabili".

Pur senza riuscire a emulare il comportamento degli esseri umani, l'IA di The Callisto Protocol proverà perciò ad apportare modifiche alle proprie ruotine in funzione del contesto di gioco e delle azioni compiute dagli utenti. Come spiega lo stesso James, infatti, "i Biofagi non sono zombie e non sono alieni: si tratta di mutanti umani". Alcune delle azioni compiute dai Biofagi più intelligenti e "adattivi", quindi, ricalcheranno il comportamento dello Xenomorfo del celebre horror Alien Isolation appena approdato su iOS e Android, specie per quanto concerne l'interazione con l'ambiente e l'utilizzo delle grate che danno accesso al sistema di ventilazione del complesso.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.