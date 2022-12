The Callisto Protocol: guida alle animazioni di morte

The Callisto Protocol è un titolo in cui la brutalità delle scene di combattimento tra il protagonista e le creature che cercano di ostacolarlo viene esaltata il più possibile, con l'obiettivo dichiarato di rendere ancora più spettacolare e cinematografica la resa visiva complessiva dell'intero gioco.

Per poter differenziare il più possibile questo tipo di scene, gli sviluppatori hanno deciso di inserire al lancio almeno ventotto animazioni di morte differenti. Ciascuna di esse è unica e completamente diversa da tutte le altre, poiché dipende dalla tipologia di nemico che vi ucciderà e dalla condizione dell'ambiente in cui vi troverete in quel momento. Alcune di esse vedranno Jacob, il protagonista, essere smembrato selvaggiamente da alcune creature, mentre in altre occasioni potreste morire a causa di un contatto con un elemento dell'ambiente: ad esempio, in alcune occasioni Jacob potrebbe essere decapitato dalle pale rotanti di una ventola per l'aerazione.

Si tratta quindi di un numero considerevole di modi diversi per morire, e che probabilmente vi porterà a non vedere tutte le scene all'interno di una singola run del gioco, soprattutto per quanto riguarda quelle dedicate ai nemici più semplici da sconfiggere (a meno che, naturalmente, non decidiate di farvi uccidere apposta) e quelle relative ad alcune morti ambientali molto specifiche. Nel caso in cui vogliate approfondire, sopra a questo articolo mettiamo a vostra disposizione un video in cui vengono mostrate molte delle animazioni di morte del gioco.

In aggiunta a quanto detto, gli sviluppatori hanno già dichiarato che, come parte della roadmap di supporto post-lancio del gioco, arriveranno alcuni DLC contenenti nuove animazioni di morti ed esecuzioni uniche per The Callisto Protocol, che andranno quindi ad arricchire ulteriormente la quantità di scene cruente attualmente presenti nel gioco. Se volete saperne di più sul violento survival horror, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Callisto Protocol.