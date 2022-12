The Callisto Protocol: guida ai migliori upgrade per l'equipaggiamento

Il team di sviluppo composto dai ragazzi di Striking Distance Studios capitanato da Glen Schofield (il papà di Dead Space) e il publisher Krafton hanno appena rilasciato su tutte le principali piattaforme una delle produzioni di stampo orrorifico e fantascientifico più intriganti del 2022: The Callisto Protocol.

Annunciata alla fine del 2020 sul palco dei The Game Awards, l’eredità horror sci-fi del titolo del 2008 ha messo in atto un’avventura che spicca parecchio sotto il profilo della messa in scena, come raccontatovi nella nostra recensione di The Callisto Protocol. Il 2 dicembre è arrivato ed è giunto il momento di scoprire tutto ciò che la pubblicazione di Krafton ha in serbo per noi, tra inquietudine ad ogni angolo e tutte le dinamiche affini al titolo, come il sistema di miglioramento del proprio arsenale. Proprio in riferimento a quest’ultimo, nel corso di questa guida cercheremo di scoprire come potenziare al meglio il proprio equipaggiamento, così da poter aiutare tutti i giocatori sin dall’inizio del proprio viaggio in quel di Callisto.

Come già abituati dall’esperienza ludica proposta dallo stesso Glen Schofield in Dead Space, anche nel caso dell’avventura di Jacob Lee vi saranno diversi aspetti ludici – oltre che narrativi – che riporteranno alla memoria dei fan di Dead Space diverse dinamiche di gioco. Ciò deriva proprio dalla vicinanza dei due lavori e dalla condivisione degli stilemi e dell’architettura tipica dei survival horror in terza persona, ma gli elementi in comune richiamano anche la presenza di un sistema di potenziamento dell’arsenale in The Callisto Protocol non molto distante rispetto alle classiche produzioni di riferimento.

Anche superando le avversità che albergano sul corpo celeste Callisto, quindi, i giocatori saranno chiamati a migliorare il proprio equipaggiamento avanzando con i diversi capitoli di questo inedito viaggio e ottenendo la necessaria valuta in-game per le suddette modifiche, le quali dovranno in seguito esser comprate grazie all’ausilio della stampante 3D Reforge. Ma quali sono le migliorie più adatte all’avanzamento nella propria avventura?

Le migliorie più utili in The Callisto Protocol

I miglioramenti più efficaci per proseguire al meglio tra le insidie di Callisto e del suo protocollo sono otto, tutti acquistabili attraverso l’apposita funzione presente in gioco citata poc’anzi. Questi sono:

Guaina in lega per incrementare la velocità: si tratta di un miglioramento per la mazza stordente in possesso tra le armi che compongono l’arsenale di Jacob Lee

Potenziamento del danno dal livello uno al livello due per la mazza stordente

Miglioria piccola e media dell’energia

Potenziamento piccolo e medio della velocità

Miglioria alla stabilità per l’arma cannone a mano

Incremento della capacità del caricatore della Skunk Gun

Miglioria alla capacità del caricatore della pistola antisommossa

Potenziamento del danno inflitto dal fucile d’assalto

Tali migliorie apportate alle varie parti essenziali del proprio arsenale faranno in modo di sopperire alle varie necessità che si presenteranno nel corso delle varie fasi d’esplorazione. Ad esempio, migliorare l’arma contundente che accompagnerà il giocatore durante tutta la sua avventura garantirà un’ottima solezione al non inusuale problema della mancanza di proiettili per le proprie armi.

Così facendo, insieme ai suddetti cambiamenti, sarà possibile proseguire l’epopea di Jacob Lee contrastando al meglio gli orrori che si paleseranno durante l’esperienza dalla longevità totale di circa 15 ore. La commistione di elementi prettamente survival e la presenza di risorse alquanto limitate, complice l’ambientazione buia e tenebrosa in cui non mancheranno di certo momenti di puro terrore, il viaggio su Callisto potrebbe non essere alla portata di tutti a causa delle difficoltà riscontrabili dall’inizio alla fine. Per questa ragione, vi invitiamo a recuperare la nostra guida dedicata a The Callisto Protocol su come liberarsi dei robot sentinella.