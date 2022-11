The Callisto Protocol Helix Station: il podcast prequel dell'avventura horror ha inizio

Il debutto di The Callisto Protocol è distante ancora qualche settimana: la nuova avventura horror di Glen Schofield sarà infatti disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, pronto a regalare grande intrattenimento ed orrori raccapriccianti agli amanti del genere.

Per far scorrere dunque più velocemente l'ultimo mese che ci separa dal debutto del gioco sul mercato, Striking Distance Studios lancia su Spotify il podcast narrativo Helix Station, una serie suddivisa in sei puntate che racconterà le vicende precedenti al gioco principale. I primi due episodi di Helix Station sono già online e vedono come star principale Gwendoline Christie, attrice nota per le sue interpretazioni in Star Wars e Il Trono di Spade che in quest'occasione vestirà i panni di Percy.

"Helix Station è un horror sci-fi cupo ed intrigante, è stato fantastico lavorare con il team di Striking Distance Studios, dare vita al personaggio di Percy e porre le basi narrative di The Callisto Protocol", afferma Christie parlando a proposito del suo coinvolgimento nel progetto. Oltre a lei, Helix Station vede anche il coinvolgimento di Michael Ironside nel ruolo di Kane. I due personaggi sono a caccia di taglie nel sistema gioviano, ma ben presto si scontrano con Metzger (interpretato da Kevin Durand), ufficiale della Black Iron Prison, che sequestra la loro navicella costringendoli a svolgere un lavoro sulla stazione abbandonata di Helix.

Le successive puntate del podcast verranno pubblicate a cadenza settimanale durante tutto il mese di novembre, così da preparare al meglio i fan per il debutto del gioco. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di The Callisto Protocol, così da scoprire le nostre sensazioni sul promettente survival horror. Avete saputo inoltre che The Callisto Protocol non uscirà in Giappone a causa della sua violenza giudicata fin troppo estrema?