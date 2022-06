The Callisto Protocol: l'horror del papà di Dead Space nel nuovo, spaventoso gameplay

Nella cornice del Summer Game Fest del 9 giugno, i ragazzi di Striking Distance hanno mostrato un nuovo, spaventoso video gameplay di The Callisto Protocol, la nuova avventura splatter horror ideata da Glen Schofield, papà di Dead Space.

È proprio Schofield che, salendo sul palco dello spettacolo approntato dal giornalista e presentatore Geoff Keighley, ha dato modo a tutti i patiti del genere l'opportunità di assistere a una sequenza di gameplay tratta da una delle tante missioni ambientate nel complesso carcerario della luna gioviana.

La scena di gioco mostra il protagonista, il detenuto Jacob, alle prese con le tante creature deformi che infestano l'installazione: gli evidenti rimandi ludici e prettamente stilistici alla serie di Dead Space vengono ulteriormente rafforzati da scene che ritraggono il personaggio soccombere ai mostri e alle trappole ambientali disseminate per il carcere ipertecnologico in sequenze a dir poco disturbanti.

Prima di lasciarvi al video gameplay di cui sopra e alla versione "Schofield cut" del trailer dello State of Play, vi ricordiamo che The Callisto Protocol è previsto al lancio per il 2 dicembre di quest'anno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sapevate che The Callisto Protocol parlerà italiano?