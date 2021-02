The Callisto Protocol: l'horror del papà di Dead Space uscirà in partnership con Skybound

Il team di sviluppo di Striking Distance è lieto di annunciare la partneship con Skybound Games e KRAFTON. L'accordo tra la software house diretta da Glen Schofield (papà di Dead Space) e la casa editrice fondata da Robert Kirkman (The Walking Dead) contribuirà alla realizzazione di The Callisto Protocol.

La partnership viene celebrata dagli stessi Schofield e Kirkman come un evento che consentirà a entrambe le aziende, in collaborazione con il publisher KRAFTON, di concretizzare la visione di questa avventura a tinte oscure che ambisce a ridefinire i canoni dei survival horror.

Per effetto di questo importante accordo di collaborazione, i vertici di Skybound Entertainment si impegnano a contribuire attivamente agli sforzi profusi da KRAFTON per promuovere a livello globale The Callisto Protocol in previsione del suo arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, previsto indicativamente per il 2022.

Sempre grazie alla sinergia con Skybound, l'azienda guidata da Kirkman favorirà "l'estensione transmediale del marchio di The Callisto Protocol nei giochi e oltre": che sia il preludio all'annuncio di fumetti, corti animati, spin-off o altri progetti non videoludici legati alla proprietà intellettuale dell'ultimo horror di Schofield?

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Skybound e Striking Distance, vi riproponiamo lo spaventoso reveal trailer di The Callisto Protocol ammirato durante i TGA 2020.