The Callisto Protocol, l'horror parlerà italiano! Steam conferma doppiaggio e sottotitoli

In attesa del gameplay di The Callisto Protocol al Summer Game Fest previsto per la sera del 9 giugno, i curatori della pagina Steam dell'horror di Striking Distance confermano il supporto alla lingua italiana per la prossima, attesissima esperienza sci-fi firmata dal papà della serie di Dead Space Glen Schofield.

In base a quanto descritto da Valve con la scheda esplicativa di The Callisto Protocol, il nuovo splatter horror di Striking Distance vanterà il pieno supporto alla lingua italiana sia per i sottotitoli e la traduzione dell'interfaccia (come pure degli elementi dell'HUD e gli eventuali documenti reperiti ingame) che, soprattutto, per i dialoghi, come suggerito indirettamente dallo stesso Schofield negli scorsi mesi descrivendo il suo nuovo titolo come un gioco quadrupla A di stampo cinematografico.

Di recente, anche il PlayStation Store ha contribuito a fare luce sui contenuti di questo ambizioso horror fornendo delle importanti indicazioni su Season Pass e bonus esclusivi PlayStation di The Callisto Protocol: quanto all'update nextgen, restiamo in attesa di ricevere un chiarimento sulla sua natura premium o sulla possibilità di scaricarlo gratuitamente.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre di quest'anno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.